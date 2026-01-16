CANLI BORSA
Venezuela ekonomisi 2025'te büyüdü

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülke ekonomisinin 2025 yılında yüzde 8,5 büyüdüğünü açıkladı.

Oluşturma Tarihi 16 Ocak 2026 08:36

Devlet televizyonu VTV'nin haberine göre, başkent Caracas'taki Ulusal Meclis'te (AN) konuşan Rodriguez, Venezuela ekonomisinin 19 çeyrektir aralıksız büyüdüğünü vurguladı.

Rodriguez, ülke ekonomisinin 2025 yılında yüzde 8,5 büyüdüğünü, Venezuela'nın Latin Amerika'nın önde gelen ekonomilerinden biri olduğunu söyledi.

Organik Hidrokarbon Yasası'nda reform yapılması için Meclis'e teklif sunacaklarını dile getiren Rodriguez, "On yıldır görülmemiş bir başarı elde ettik, ülkeye sağlanan tüm benzin, çalışanlarımızın emeğiyle üretildi ve bir damla bile akaryakıt ithal etmedik." ifadesini kullandı.

Ülkeye girecek her türlü dövizin yönetilmesi için iki fon oluşturulacağını kaydeden Rodriguez, "Bunlar, iki egemen fondur. Aynı zamanda bu kaynakların kullanımını şeffaflaştıracak, bürokrasiden, yolsuzluktan ve kayıtsızlıktan arındırılmış bir teknolojik platformun oluşturulmasını da talep ettim. Hastaneler, okullar, konutlar ile su, elektrik ve diğer kamu hizmetleri geliştirilecek." diye konuştu.

RODRİGUEZ, MECLİS'TE YEMİN ETMİŞTİ

ABD'nin Venezuela'ya hava saldırılarıyla eş zamanlı Maduro'yu alıkoymasının ardından yardımcısı Rodriguez, Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti.

Rodriguez, yaptığı konuşmada, "ABD'de rehin tutulan iki kahramanımızın, Devlet Başkanı'mız Nicolas Maduro ve (eşi) Cilia Flores'in kaçırılmasından duyduğum üzüntüyle burada bulunuyorum." ifadesini kullanmıştı.

