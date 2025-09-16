CANLI BORSA
Anasayfa Finans Altın Altının gramı güne yükselişle başladı

Altının gramı güne yükselişle başladı

Altının gramı güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 892 liradan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 16 Eylül 2025 09:37

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,8 artışla 4 bin 885 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,2 yükselişle 4 bin 892 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 8 bin 194 liradan, cumhuriyet altını 33 bin 26 liradan satılıyor.

Altının onsu güne yükselişle başlayarak 3 bin 689,45 dolarla rekor seviyeyi gördükten sonra dünkü kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 3 bin 685 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine ilişkin olumlu beklentilerle dolara talebin azalmasından destek bulan altının ons fiyatı rekor tazelemeye devam ediyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in, yarın, politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yıl sonuna kadar ise toplamda 3 faiz indirimi yapılması bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve konut satışları, yurt dışında ise Avro Bölgesinde Zew ekonomik güven endeksi ve sanayi üretimi, ABD'de ise perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 700 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 600 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

İlginizi Çekebilir
BofA’dan Türkiye açıklaması: Yabancı sermaye girişlerinden faydalanacak BofA'dan Türkiye açıklaması: Yabancı sermaye girişlerinden faydalanacak 13 Eylül 2025 15:10
ABD Ticaret Bakanı’ndan Musk’a eleştiri: Başkalarının hedeflerine kapıldı ABD Ticaret Bakanı'ndan Musk'a eleştiri: Başkalarının hedeflerine kapıldı 13 Eylül 2025 15:07
Fitch, Fransa’nın kredi notunu düşürdü Fitch, Fransa'nın kredi notunu düşürdü 13 Eylül 2025 08:40
G7’den Rusya’ya yeni yaptırım ve vergi adımları masada G7'den Rusya'ya yeni yaptırım ve vergi adımları masada 13 Eylül 2025 09:06
Almanya’dan ekonomi uyarısı: Yıl sonuna kadar toparlanma beklenmiyor Almanya’dan ekonomi uyarısı: Yıl sonuna kadar toparlanma beklenmiyor 12 Eylül 2025 14:17
AB, Rusya’ya yönelik yaptırımları uzattı AB, Rusya'ya yönelik yaptırımları uzattı 12 Eylül 2025 16:26
Rusya Merkez Bankası faiz indirimine gitti Rusya Merkez Bankası faiz indirimine gitti 12 Eylül 2025 14:57
AB otomobil üretiminde zirveyi korumak istiyor AB otomobil üretiminde zirveyi korumak istiyor 12 Eylül 2025 16:43
AB, Microsoft’un Teams ile ilgili rekabet soruşturmasını sonlandırdı AB, Microsoft'un Teams ile ilgili rekabet soruşturmasını sonlandırdı 12 Eylül 2025 12:57
İngiltere ekonomisi sanayideki daralmayla durgunlaştı İngiltere ekonomisi sanayideki daralmayla durgunlaştı 12 Eylül 2025 13:00
Almanya’da enflasyon belli oldu Almanya'da enflasyon belli oldu 12 Eylül 2025 12:07
IMF’den FED açıklaması: Faiz indirme alanı var ancak temkinli olmalı IMF'den FED açıklaması: Faiz indirme alanı var ancak temkinli olmalı 12 Eylül 2025 08:39
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler