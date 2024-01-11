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Altının kilogram fiyatı 2 milyon 43 bin 950 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 43 bin 950 liraya geriledi.

Oluşturma Tarihi 11 Ocak 2024 17:11

Son Güncelleme Tarihi 11 Ocak 2024 17:11

Altın piyasasında en düşük 1 milyon 975 bin lira, en yüksek 2 milyon 55 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,7 azalışla 2 milyon 43 bin 950 liraya geriledi. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 57 bin 617,50 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında toplam işlem hacmi 3 milyar 873 milyon 593 bin 575,86 lira, işlem miktarı ise 1.937,26 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 912 milyon 94 bin 154,29 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Türkiye İş Bankası,NMGlobal Kıymetli Madenler, Osmanlı Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler ve Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 2.057.617,50 2.127,05
En Düşük 1.975.000,00 2.020,00
En Yüksek 2.055.000,00 2.127,40
Kapanış 2.043.950,00 2.126,30
Ağırlıklı Ortalama 2.013.404,98 2.072,68
Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.873.593.575,86
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.937,26
Toplam İşlem Adedi 72

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