Altının kilogram fiyatı 5 milyon 670 bin liraya çıktı

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 434 bin lira, en yüksek 5 milyon 715 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,6 yükselişle 5 milyon 670 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 580 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 187 milyon 997 bin 545,7 lira, işlem miktarı ise 761,25 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 884 milyon 528 bin 601,89 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Urus Kıymetli Madenler, Altun Gold Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, ile Denge Döviz Kıymetli Maden olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: