CANLI BORSA
Anasayfa Finans Altın Altının kilogram fiyatı 5 milyon 670 bin liraya çıktı

Altının kilogram fiyatı 5 milyon 670 bin liraya çıktı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda 5 milyon 670 bin liraya çıktı.

Oluşturma Tarihi 13 Ekim 2025 16:50

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 434 bin lira, en yüksek 5 milyon 715 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,6 yükselişle 5 milyon 670 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 580 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 187 milyon 997 bin 545,7 lira, işlem miktarı ise 761,25 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 884 milyon 528 bin 601,89 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Urus Kıymetli Madenler, Altun Gold Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, ile Denge Döviz Kıymetli Maden olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 5.580.000,00 4.150,00
En Düşük 5.434.000,00 4.098,00
En Yüksek 5.715.000,00 4.240,90
Kapanış 5.670.000,00 4.235,00
Ağırlıklı Ortalama 5.494.713,55 4.158,27
Toplam İşlem Hacmi (TL) 4.187.997.545,70
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 761,25
Toplam İşlem Adedi 29

İlginizi Çekebilir
Deutsche Bank, mühendislik şirketleri için hedef fiyatlarını revize etti Deutsche Bank, mühendislik şirketleri için hedef fiyatlarını revize etti 10 Ekim 2025 09:35
Çin’in ihracat büyümesi eylülde hızlandı Çin'in ihracat büyümesi eylülde hızlandı 10 Ekim 2025 09:02
İngiltere’de işe alım piyasasında durgunluk sürüyor İngiltere'de işe alım piyasasında durgunluk sürüyor 10 Ekim 2025 08:51
Orsted, 2 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu Orsted, 2 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu 09 Ekim 2025 15:59
Çin’den ABD ve Kanada’ya yaptırım hamlesi: 14 şirket ve kuruluşa yasak! Çin'den ABD ve Kanada'ya yaptırım hamlesi: 14 şirket ve kuruluşa yasak! 09 Ekim 2025 15:22
Google’dan Belçika’ya 5 milyar avroluk yapay zeka yatırımı Google'dan Belçika'ya 5 milyar avroluk yapay zeka yatırımı 09 Ekim 2025 15:13
AB’den 400 milyar euroluk yatırım hedefi AB'den 400 milyar euroluk yatırım hedefi 09 Ekim 2025 13:24
Ifo: Alman otomotiv sektöründe güven azaldı Ifo: Alman otomotiv sektöründe güven azaldı 09 Ekim 2025 13:12
Suriye yönetimi ulusal parayı modernize edecek Suriye yönetimi ulusal parayı modernize edecek 09 Ekim 2025 12:34
Almanya’nın ihracatı ağustosta yüzde 0,5 azaldı Almanya'nın ihracatı ağustosta yüzde 0,5 azaldı 09 Ekim 2025 12:12
Çin’den yeni ihracat kısıtlaması Çin'den yeni ihracat kısıtlaması 09 Ekim 2025 10:51
Brent petrolün varili 66,01 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 66,01 dolardan işlem görüyor 09 Ekim 2025 10:02
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler