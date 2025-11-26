CANLI BORSA
Altının kilogram fiyatı 5 milyon 807 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 5 milyon 807 bin liraya çıktı.

Oluşturma Tarihi 26 Kasım 2025 17:11

Son Güncelleme Tarihi 26 Kasım 2025 17:12

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 799 bin lira, en yüksek 5 milyon 820 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,5 artışla 5 milyon 807 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 780 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 713 milyon 631 bin 114,66 lira, işlem miktarı ise 645,88 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 957 milyon 843 bin 936,44 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Akbank ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altının bugün gerçekleşen kilogram fiyatı işlemlerine ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 5.780.000,00 4.254,00
En Düşük 5.799.000,00 4.114,65
En Yüksek 5.820.000,00 4.275,00
Kapanış 5.807.000,00 4.260,00
Ağırlıklı Ortalama 5.813.031,50 4.217,13
Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.713.631.114,66
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 645,88
Toplam İşlem Adedi 61

