Anasayfa Finans Altın Altının kilogram fiyatı arttı

Altının kilogram fiyatı arttı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 475 bin liraya yükseldi.

Oluşturma Tarihi 26 Ağustos 2025 16:44

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 452 bin lira, en yüksek 4 milyon 650 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,7 artışla 4 milyon 475 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 4 milyon 442 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 800 milyon 611 bin 718,12 lira, işlem miktarı ise 622,45 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 980 milyon 159 bin 111,63 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Fours Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler, Albaraka Türk Katılım Bankası, Çakmakçı Kıymetli Madenler ile NM Global Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 4.442.000,00 3.381,60
En Düşük 4.452.000,00 3.380,00
En Yüksek 4.650.000,00 3.389,00
Kapanış 4.475.000,00 3.380,50
Ağırlıklı Ortalama 4.605.000,00 3.383,72
Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.800.611.718,12
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 622,45
Toplam İşlem Adedi 42

