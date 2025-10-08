CANLI BORSA
Anasayfa Finans Altın Altının kilogram fiyatı arttı

Altının kilogram fiyatı arttı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 5 milyon 738 bin liraya çıktı.

Oluşturma Tarihi 08 Ekim 2025 17:00

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 520 bin lira, en yüksek 5 milyon 840 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 3,8 yükselişle 5 milyon 738 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 529 bin 999,5 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 9 milyar 782 milyon 561 bin 965,61 lira, işlem miktarı ise 1.742,79 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 10 milyar 53 milyon 450 bin 887,41 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Dünya Katılım Bankası ile Yapı ve Kredi Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 5.529.999,50 3.940,00
En Düşük 5.520.000,00 3.945,00
En Yüksek 5.840.000,00 4.290,00
Kapanış 5.738.000,00 4.050,00
Ağırlıklı Ortalama 5.669.605,69 4.166,82
Toplam İşlem Hacmi (TL) 9.782.561.965,61
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.742,79
Toplam İşlem Adedi 159

İlginizi Çekebilir
ABD’de işsizlik başvurularında artış yaşandı ABD'de işsizlik başvurularında artış yaşandı 07 Ekim 2025 08:58
TİGEM 4,1 milyon kilogram buğday satacak TİGEM 4,1 milyon kilogram buğday satacak 07 Ekim 2025 09:02
Hazine, bono ihalesiyle 42,4 milyar lira borçlandı Hazine, bono ihalesiyle 42,4 milyar lira borçlandı 06 Ekim 2025 15:19
Avro Bölgesi’nde yatırımcı güveni ekimde yükseldi Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni ekimde yükseldi 06 Ekim 2025 14:42
Avro Bölgesi’nde perakende satışlar ağustosta yüzde 0,1 arttı Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ağustosta yüzde 0,1 arttı 06 Ekim 2025 14:41
İran, para biriminde değişikliğe gidiyor İran, para biriminde değişikliğe gidiyor 05 Ekim 2025 16:05
OPEC+ üyesi 8 ülke, kasımda petrol üretimini artıracak OPEC+ üyesi 8 ülke, kasımda petrol üretimini artıracak 05 Ekim 2025 15:37
ABD’de federal hükümetin kapanması piyasaları dalgalandırdı ABD'de federal hükümetin kapanması piyasaları dalgalandırdı 05 Ekim 2025 11:32
Piyasalar sonraki hafta ABD’nin ‘yeniden açılma’ sürecini izleyecek Piyasalar sonraki hafta ABD'nin ‘yeniden açılma’ sürecini izleyecek 05 Ekim 2025 08:39
ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı 04 Ekim 2025 10:07
ABD Senatosundan geçici bütçe tasarılarına onay çıkmadı ABD Senatosundan geçici bütçe tasarılarına onay çıkmadı 04 Ekim 2025 08:40
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 03 Ekim 2025 16:57
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler