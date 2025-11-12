CANLI BORSA
Anasayfa Finans Altın Altının kilogram fiyatı arttı

Altının kilogram fiyatı arttı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 5 milyon 816 bin 100 liraya çıktı.

Oluşturma Tarihi 12 Kasım 2025 16:57

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 790 bin lira, en yüksek 5 milyon 817 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,1 artışla 5 milyon 816 bin 100 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 810 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 61 milyon 141 bin 339,52 lira, işlem miktarı ise 1.068,63 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 175 milyon 409 bin 166,96 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler ile Vakıf Katılım Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 5.810.000,00 4.140,00
En Düşük 5.790.000,00 4.072,80
En Yüksek 5.817.000,00 4.282,10
Kapanış 5.816.100,00 4.140,00
Ağırlıklı Ortalama 5.805.434,27 4.158,30
Toplam İşlem Hacmi (TL) 6.061.141.339,52
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.068,63
Toplam İşlem Adedi 57

İlginizi Çekebilir
Küresel elektrikli ve hibrit araç satışları ekimde 2 milyona yaklaştı Küresel elektrikli ve hibrit araç satışları ekimde 2 milyona yaklaştı 12 Kasım 2025 09:05
Trump, finans dünyasıyla Beyaz Saray’da bir araya gelecek: Gündemde ne olacak? Trump, finans dünyasıyla Beyaz Saray'da bir araya gelecek: Gündemde ne olacak? 12 Kasım 2025 09:02
Küresel piyasalar temkinli iyimserlikle ilerliyor Küresel piyasalar temkinli iyimserlikle ilerliyor 12 Kasım 2025 08:59
IEA: Veri merkezi yatırımları, petrol arz harcamalarını geçecek IEA: Veri merkezi yatırımları, petrol arz harcamalarını geçecek 12 Kasım 2025 08:56
Altının kilogram fiyatı arttı Altının kilogram fiyatı arttı 11 Kasım 2025 16:39
Çin, altyapı projelerine özel sektör katılımını artıracak Çin, altyapı projelerine özel sektör katılımını artıracak 11 Kasım 2025 16:10
Almanya’da yatırımcı güveni geriledi Almanya'da yatırımcı güveni geriledi 11 Kasım 2025 15:23
Çin’de elektrikli araçlar yaygınlaşıyor: Üretim ve satış arttı Çin'de elektrikli araçlar yaygınlaşıyor: Üretim ve satış arttı 11 Kasım 2025 14:04
Alman kimya endüstrisi geriliyor Alman kimya endüstrisi geriliyor 11 Kasım 2025 13:31
ECB açıkladı: Çin’in Avrupa’ya ihracatında artışın nedeni zayıf iç talep ECB açıkladı: Çin'in Avrupa'ya ihracatında artışın nedeni zayıf iç talep 11 Kasım 2025 13:36
Çin Merkez Bankası’ndan para politikasında ’gevşeme’ sinyali Çin Merkez Bankası’ndan para politikasında 'gevşeme' sinyali 11 Kasım 2025 13:41
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 11 Kasım 2025 13:18
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler