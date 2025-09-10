Altının kilogram fiyatı yükseldi

CANLI BORSA
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda 4 milyon 909 bin 999,5 liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 795 bin lira, en yüksek 4 milyon 930 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,3 artışla 4 milyon 909 bin 999,5 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 895 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 19 milyar 284 milyon 535 bin 395,89 lira, işlem miktarı ise 3 bin 967,09 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 19 milyar 338 milyon 716 bin 955,89 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 4.895.000,00 3.609,30
En Düşük 4.795.000,00 3.609,85
En Yüksek 4.930.000,00 3.699,00
Kapanış 4.909.999,50 3.613,45
Ağırlıklı Ortalama 4.864.399,69 3.663,51
Toplam İşlem Hacmi (TL) 19.284.535.395,89
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 3.967,09
Toplam İşlem Adedi 218

