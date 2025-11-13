CANLI BORSA
Anasayfa Finans Altın Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 5 milyon 940 bin liraya çıktı.

Oluşturma Tarihi 13 Kasım 2025 16:47

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 673 bin lira, en yüksek 5 milyon 959 bin 999 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,1 artışla 5 milyon 940 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 816 bin 100 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 12 milyar 240 milyon 948 bin 184,74 lira, işlem miktarı ise 2 bin 129,78 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 12 milyar 264 milyon 594 bin 813,44 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ziraat Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Vakıf Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altının bugün gerçekleşen kilogram fiyatı işlemlerine ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 5.816.100,00 4.140,00
En Düşük 5.673.000,00 4.139,75
En Yüksek 5.959.999,00 4.379,30
Kapanış 5.940.000,00 4.367,00
Ağırlıklı Ortalama 5.738.476,80 4.251,30
Toplam İşlem Hacmi (TL) 12.240.948.184,74
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.129,78
Toplam İşlem Adedi 69

