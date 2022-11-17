Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 60 bin lira, en yüksek 1 milyon 64 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,21 azalışla 1 milyon 62 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 711 milyon 990 bin 200,99 lira, işlem miktarı ise 1.621,08 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 778 milyon 701 bin 521,22 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatçı Metal Rafineri, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden, Troy Kıymetli Madenler ve Zirve Değerli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: