UBS'den hedge fonları yorumu

UBS Group, hisse senedi uzun-kısa stratejisi kullanan küresel hedge fonlarının Çin'de giderek daha fazla yükselişe geçtiğini ve bunun da Hong Kong'da işlem gören hisselerdeki alımların artmasıyla kanıtlandığını söyledi.

Çin'in zor durumdaki performansını yakından yansıtan Hong Kong borsaları, Pekin'in ekonomik destek tedbirlerini uygulamaya koymasıyla Mart ayından bu yana toparlandı. Hang Seng Endeksi Nisan ayında %7'den fazla yükselerek Ocak 2023'ten bu yana en iyi aylık kazancını elde etti ve çoğu büyük piyasadan daha iyi performans gösterdi.

UBS, yayınladığı bir notta Hong Kong piyasasındaki eğilimlerin Nisan ayının son günlerinde değiştiğini ve Şubat ayından bu yana girişlerin çoğunun kısa pozisyon kapatmadan kaynaklandığını belirtti. Hedge fon akışını takip eden UBS'nin 1 Mayıs tarihli notuna göre, Hong Kong hisseleri yükselirken, temel uzun-kısa hedge fonları Hong Kong'da listelenen Çin şirketlerini biriktirmeye devam etti.

UBS, akışların miktarını açıklamadan, alımların çoğunun teknoloji ve tüketici takdirine bağlı sektörlere odaklandığını söyledi.

Endeksin ağır topları Meituan, Tencent ve Haidilao geçen hafta sırasıyla %21, %15 ve %13 artış gösterdi.

Birçok fon 2024'e Çin'de düşüşle girerken Japonya ve ABD'de hisse senetlerine ağırlık verdi.

Ancak, piyasayı istikrara kavuşturmaya yönelik önlemler, ABD-Çin gerginliğinde hafif bir gevşeme ve hem ABD hem de Japon piyasalarındaki düşüşlerin ardından dünyanın en büyük ikinci ekonomisine yönelik duyarlılık iyileşti.

Pekin ayrıca politika gevşetme ve konut envanterini temizleme yoluyla emlak krizini çözme işaretleri gösteriyor.

UBS geçen hafta Çin ve Hong Kong hisse senetlerini aşırı ağırlığa yükseltirken, Goldman Sachs, kurumsal yönetişimi güçlendirmeyi ve borsada işlem gören firmaların kalitesini artırmayı amaçlayan son hükümet rehberliğine atıfta bulunarak Çin'in "yeniden yükselmeye" hazır olduğunu söyledi.