CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem ECB üyesi Stournaras: Üç kez faiz düşürülecek

ECB üyesi Stournaras: Üç kez faiz düşürülecek

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Yönetim Konseyi üyesi Yannis Stournaras ECB'nin bu yıl dört yerine üç kez faiz indirimine gidebileceğini öngördü.

Oluşturma Tarihi 03 Mayıs 2024 08:43

Son Güncelleme Tarihi 03 Mayıs 2024 08:43

ECB Yönetim Konseyi üyesi Yannis Stournaras'a göre Avrupa Merkez Bankası borçlanma maliyetlerini bu yıl muhtemelen dört yerine üç kez düşürecek.

Stournaras, Yunanistan Merkez Bankası'nın Eurostat'ın son enflasyon ve büyüme verilerini gözden geçirdiğini ve "2024 yılında üç faiz indiriminin daha olası bir senaryo olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Yunanistan Merkez Bankası Başkanı, enflasyon rakamlarının ECB'nin en son tahminleriyle uyumlu olduğunu ancak ilk çeyrek üretim rakamlarının olumlu bir sürpriz olduğunu söyledi.

Stournaras, "Ekonomik büyümenin bu hızda devam etmesi halinde, tüketici fiyatlarındaki artışın Mart ayındaki tahminimizden marjinal düzeyde daha yüksek olması muhtemeldir, ancak bu durum 2025 ortasındaki %2'lik hedefi tehlikeye atmayacaktır" dedi.

Stournaras en çok dünya genelindeki jeopolitik gelişmelerden ve ABD'nin mali durumundan endişe duyuyor.

Stournaras, ABD'nin borç sürdürülebilirliği bozulursa, "o zaman tüm gezegende finansal istikrar sorunları göreceğiz" dedi.

İlginizi Çekebilir
2025’te LNG’de arz fazlası oluşabilir 2025'te LNG'de arz fazlası oluşabilir 02 Mayıs 2024 11:04
Arz endişeleri Brent petrolün fiyatını yükseltti Arz endişeleri Brent petrolün fiyatını yükseltti 02 Mayıs 2024 10:33
Powell: Bir sonraki adımın faiz artırımı olması olası değil Powell: Bir sonraki adımın faiz artırımı olması olası değil 02 Mayıs 2024 09:17
Gundlach: Fed bu yıl sadece bir kez faiz indirecek Gundlach: Fed bu yıl sadece bir kez faiz indirecek 02 Mayıs 2024 09:13
JPMorgan faiz indirimi için tarih verdi JPMorgan faiz indirimi için tarih verdi 02 Mayıs 2024 09:09
Wall Street karışık seyir ile kapandı Wall Street karışık seyir ile kapandı 02 Mayıs 2024 09:06
Japonya’nın döviz piyasasına müdahale ettiği öngörüldü Japonya'nın döviz piyasasına müdahale ettiği öngörüldü 02 Mayıs 2024 09:03
Güney Kore’de enflasyon geriledi Güney Kore'de enflasyon geriledi 02 Mayıs 2024 08:52
Borsa İstanbul rekora doymuyor Borsa İstanbul rekora doymuyor 02 Mayıs 2024 13:18
Japonya’dan döviz piyasasına müdahale açıklaması Japonya'dan döviz piyasasına müdahale açıklaması 02 Mayıs 2024 08:49
JPMorgan’ın Rusya’daki varlıklarına el konulabilir JPMorgan'ın Rusya'daki varlıklarına el konulabilir 02 Mayıs 2024 08:43
ECB üyesi De Cos: Doğru yolda olduğumuzdan giderek daha fazla emin oluyoruz ECB üyesi De Cos: Doğru yolda olduğumuzdan giderek daha fazla emin oluyoruz 02 Mayıs 2024 08:40
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.003,11
%0,3109
DOLAR
1.001,45
%0,1453
EURO
1.000,00
%0
BORSA
999,36
%-0,0642
ALTIN
1.114,72
%11,472
DOLAR
1.099,94
%9,9936
EURO
1.050,05
%5,0047
BORSA
1.234,31
%23,4311
ALTIN
1.125,61
%12,5611
DOLAR
1.127,66
%12,766
EURO
1.114,78
%11,4781
BORSA
1.307,51
%30,7512
ALTIN
1.724,67
%72,4673
DOLAR
1.742,54
%74,2539
EURO
2.210,66
%121,0655
BORSA
2.209,00
%120,9003
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler