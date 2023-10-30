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Altının kilogramı 1 milyon 845 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 845 bin liraya yükseldi.

Oluşturma Tarihi 30 Ekim 2023 16:47

Son Güncelleme Tarihi 30 Ekim 2023 16:47

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 793 bin lira, en yüksek 1 milyon 848 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,2 artışla 1 milyon 845 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 759 milyon 644 bin 53,61 lira, işlem miktarı ise 2.647,44 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 82 milyon 433 bin 156,11 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Garanti BBVA, AG Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 1.841.392,50 1.970,00
En Düşük 1.793.000,00 1.962,00
En Yüksek 1.848.000,00 2.036,15
Kapanış 1.845.000,00 2.028,65
Ağırlıklı Ortalama 1.831.458,42 1.984,66
Toplam İşlem Hacmi (TL) 4.759.644.053,61
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.647,44
Toplam İşlem Adedi 91

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