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UBS, S&P 500 için yıl sonu hedefini yükseltti

UBS, S&P 500 endeksi için yıl sonu hedefini  5.600 puana yükseltti.

Oluşturma Tarihi 28 Mayıs 2024 14:37

Son Güncelleme Tarihi 28 Mayıs 2024 14:37

UBS Global Research, S&P 500 endeksi için yıl sonu hedefini 5.600 puana yükseltti. Bu, Wall Street'in önde gelen aracı kurumları arasında en yüksek yıl sonu tahmini olarak öne çıktı.

Yükselttilen hedef, endeksin son kapanışı olan 5.304,72'ye göre yaklaşık %5,6'lık bir artışı yansıtıyor. UBS daha önce 5.400'lük bir hedef tahmin etmişti.

UBS, daha güçlü kazanç tahminleri ve resesyon risklerinin azalmasıyla "destekleyici" bir ekonomik zeminin ABD hisse senetlerini destekleyeceğini söyledi.

Jonathan Golub liderliğindeki UBS stratejistleri, 2024 yılı için hisse başına kazanç (EPS) tahminlerini 240 dolardan 245 dolara yükselterek yıl boyunca %11,4'lük bir büyümeye işaret etti.

UBS, yüksek ABD enflasyonunun hisse senedi fiyatları için olumlu olma eğiliminde olduğunu ve artan fiyatlandırma gücü yoluyla şirket marjlarına fayda sağlayacağını söyleyerek tahminini Şubat ayında 5.150'den 5.400'e çıkarmıştı.

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