Kripto varlık piyasasında transfer gerginliği

KRİPTO VARLIK PİYASASI GERİLEDİ

Kripto varlık piyasası iflas eden bir borsaya ait cüzdanlardan yapılan transferlerin etkisiyle gerileme kaydetti.

CryptoQuant ve Arkham Intelligence'ın verilerine göre, 28 Mayıs itibariyle yıllarca önce iflasını açıklayan Mt. Gox cüzdanlarından 7,2 milyar doların üzerinde değere sahip 107 binden fazla Bitcoin taşındı.

Bir zamanlar dünyanın en büyük Bitcoin borsası olan Tokyo merkezli Mt. Gox 2011 yılında siber saldırıya uğramış ve 2014 yılında iflas etmişti. Geçtiğimiz yıl ABD savcıları iki Rus vatandaşını borsanın sunucularına girmek için başkalarıyla komplo kurmakla suçlamıştı.

Mt. Gox'un kayyumu, tasfiye süreci ilerledikçe alacaklıların 31 Ekim'e kadar temel, ara ve erken toplu ödemeleri görmeleri gerektiğini söylemişti.

Son transferin ardından dikkatler Bitcoin'leri alanların satış yapıp yapmayacağına çevrildi.

CryptoQuant verilerine göre, Mt. Gox cüzdanlarında görülen son hareketler Mayıs 2018'den bu yana görülen ilk hareketlenmeye işaret etti. Mt Gox'un elinde yaklaşık 138 bin Bitcoin bulunuyordu.

Önceki belgeler Mt. Gox'un Bitcoin Cash ve itibari paraya da sahip olduğunu gösteriyordu.