Altının kilogramı 4 milyon 430 bin liraya çıktı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda 4 milyon 430 bin liraya yükseldi.

Oluşturma Tarihi 08 Ağustos 2025 16:44

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 410 bin lira, en yüksek 4 milyon 460 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,1 artışla 4 milyon 430 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 4 milyon 425 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 448 milyon 258 bin 651,94 lira, işlem miktarı ise 551,90 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 767 milyon 838 bin 53,90 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, NM Global Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler ile AG Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 4.425.000,00 3.383,95
En Düşük 4.410.000,00 3.392,00
En Yüksek 4.460.000,00 3.408,75
Kapanış 4.430.000,00 3.402,60
Ağırlıklı Ortalama 4.445.352,38 3.402,56
Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.448.258.651,94
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 551,90
Toplam İşlem Adedi 30

