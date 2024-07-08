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Çin Merkez Bankası rezervleri için altın almadı

Çin Merkez Bankası, Mayıs ayının ardından Haziran ayında da rezervleri için altın alımı yapmadı.

Oluşturma Tarihi 08 Temmuz 2024 09:17

Son Güncelleme Tarihi 08 Temmuz 2024 09:17

Çin Merkez Bankası, Mayıs ayından önceki 18 ayda istikrarlı alımlar gerçekleştirmişti. Veriler, Çin'in Haziran ayı sonunda 72,80 milyon ons altın tuttuğunu ve bunun Mayıs ayı sonuna kıyasla değişmediğini gösterdi. Çin'in altın rezervlerinin değeri 170,96 milyar dolardan 169,70 milyar dolara düştü.

WisdomTree emtia stratejisti Nitesh Shah, "Altın fiyatlarının biraz fazla yüksek kaldığı ve PBOC'nin altın alım programını yeniden başlatmadan önce daha fazla geri çekilmeyi beklediği görülüyor" dedi.

Shah, "Modellerimiz bu çeyrekte altın fiyatlarında %7'lik bir gerileme olabileceğini ve bunun da PBOC'nin daha fazla altın satın alması için mükemmel bir fırsat oluşturacağını gösteriyor. Ancak metalin kısa bir süre sonra yeniden tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıkması muhtemel olduğundan hızlı olması gerekecek" diye konuştu.

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