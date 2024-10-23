Ons altın rekor kırmaya devam ediyor

Güçlü taleple birlikte ons altın bu sabah rekor seviyeye yükseldi. Spot altın 2750,65 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra şu sıralarda düne göre yüzde 1,3 artışla 2750,15 dolardan işlem görüyor.

KCM Trade baş piyasa analisti Tim Waterer , altın ve doların, gelecek ay yapılacak ABD seçimleri ve devam eden jeopolitik riskler nedeniyle güvenli liman alım akışlarının tadını çıkardığını söyledi.

Küresel belirsizlikler ve daha gevşek bir para politikası ortamının etkisiyle külçe altın bu ay yüzde 4,39 ve bu yıl %33,3 değer kazandı. Son 1 yılda yükseliş yüzde 38,80 oldu.

Spot gümüş dün 34,87 dolar ile 2012 sonundan bu yana en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra bu sabah 34,45 dolara geriledi ve şu sıralarda yüzde 0,3 kayıpla 34,74 dolar