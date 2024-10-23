Bitcoin spot ETF'lerinden net çıkış yaşandı

Bitcoin spot ETF'lerinden 22 Ekim'de toplam 79,09 milyon dolar net çıkış yaşadı ve bu, son 7 gündeki net girişten sonraki ilk net çıkış oldu.

Bitcoin ETF'lerine işleme açıldıkları 11 Ocak'tan bu yana kümülatif toplam net giriş 21,15 milyar dolar. Bu EFT'lerin toplam net varlıkları da 65,12 milyar dolar seviyesinde.

Ethereum spot ETF'lerine 22 Ekim'de 11,94 milyon $ net giriş oldu.

Ethereum spot ETF'lerden kümülatif toplam net çıkış 448,85 milyon dolara geriledi. Bu ETF'lerin yönetimleri altındaki varlık tutarı 7,26 milyar dolar oldu.