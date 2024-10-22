CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi

Küresel ham çelik üretimi düştü

Küresel ham çelik üretimi, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre Çin'deki üretimin yüzde 6,1 düşmesiyle yüzde 4,7 azalarak 143,7 milyon ton oldu.

Oluşturma Tarihi 22 Ekim 2024 14:57

Son Güncelleme Tarihi 22 Ekim 2024 14:57

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), eylül ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı. Buna göre, küresel ham çelik üretimi, geçen ay 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 4,7 gerileyerek 143,7 milyon tona indi.

Söz konusu dönemde dünyanın en büyük çelik üreticisi Çin'in üretimi yüzde 6,1 azalışla 77,1 milyon tona gerilemesi dikkati çekti.

Japonya'nın üretimi de yüzde 5,8 düşerek 6,6 milyon tona geriledi.

Ham çelik üretimi ABD'de yüzde 1,1 artışla 6,7 milyon tona, Almanya'da yüzde 4,4 yükselişle 3,1 milyon tona çıktı.

Eylülde Brezilya'nın ham çelik üretimi yüzde 9,9 artarak 2,8 milyon tona yükselirken, Rusya'da üretimin yüzde 10,3 düşerek 5,6 milyon tona gerilediği tahmin edildi.

Söz konusu dönemde, Hindistan'ın üretimi yüzde 0,2 düşerek 11,7 milyon tona ve İran'ın çelik üretiminin ise yüzde 41,2 azalışla 1,5 milyona gerilediği hesaplandı.

Birliğin verilerine göre, Türkiye'nin ham çelik üretimi ise eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 artarak 3,1 milyon tona yükseldi. Yılın ocak-eylül döneminde Türkiye'nin ham çelik üretiminin yüzde 13,8 artarak 27,9 milyon tona ulaşması dikkati çekti.

Küresel ham çelik üretimi, böylece bu yılın ocak-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 düşerek 1 milyar 394 milyon tona geriledi.

Öte yandan, Dünya Çelik Birliği, 14 Ekim'de, 2024 küresel çelik talebinde daha önce yıllık bazda yüzde 1,7 artış olarak açıklanan büyüme beklentisinin yüzde 0,9 düşüş olarak güncellediğini ve talebin 1 milyar 751 milyon tona inmesinin öngörüldüğünü belirtmişti.

İlginizi Çekebilir
Küresel piyasalar risk iştahıyla pozitif seyrediyor Küresel piyasalar risk iştahıyla pozitif seyrediyor 18 Ekim 2024 09:11
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında kaldı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında kaldı 17 Ekim 2024 16:09
Fed İmalat Endeksi sektörel büyümeye işaret etti Fed İmalat Endeksi sektörel büyümeye işaret etti 17 Ekim 2024 16:05
Dünya Bankası’ndan yeni Avrupa raporu Dünya Bankası'ndan yeni Avrupa raporu 17 Ekim 2024 15:28
ECB faizi tekrar indirdi ECB faizi tekrar indirdi 17 Ekim 2024 15:19
Brent petrolde Çin endişesi yaşanıyor Brent petrolde Çin endişesi yaşanıyor 17 Ekim 2024 09:59
Çin Merkez Bankası’ndan konut kredisinde faiz indirimi sinyali Çin Merkez Bankası'ndan konut kredisinde faiz indirimi sinyali 17 Ekim 2024 09:38
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 22 Ekim 2024 13:09
Lagarde: Avrupa zorlukları bir fırsat olarak kullanmalı Lagarde: Avrupa zorlukları bir fırsat olarak kullanmalı 17 Ekim 2024 09:33
Pimco’dan Çin yuanı öngörüsü Pimco'dan Çin yuanı öngörüsü 17 Ekim 2024 09:29
İngiltere sermaye kazancı vergisi oranını yükseltecek İngiltere sermaye kazancı vergisi oranını yükseltecek 17 Ekim 2024 09:13
Almanya Maliye Bakanı’ndan bütçe açıklaması Almanya Maliye Bakanı'ndan bütçe açıklaması 17 Ekim 2024 09:11
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler