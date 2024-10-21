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Brent petrolde Çin talebi endişesi yaşanıyor

Petrol fiyatları, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin'de talebe ilişkin endişelerle geçen hafta yüzde 7,3 değer kaybederek Ekim 2023'ten bu yana en sert düşüşü kaydetmesinin ardından yükselişe geçerken Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 73,03 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 21 Ekim 2024 09:42

Son Güncelleme Tarihi 21 Ekim 2024 09:42

Cuma günü 74,61 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 72,87 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,2 artarak 73,03 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 68,97 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin'de talebe ilişkin endişelerle geçen hafta yüzde 7,3 değer kaybederek Ekim 2023'ten bu yana en sert düşüşü kaydetmesinin ardından yükselişe geçti.

Tel Aviv yönetiminin, 1 Ekim'deki füze saldırısına karşılık İran'a büyük bir saldırıya hazırlandığı iddiaları, söz konusu artışı destekledi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın, ismini açıklamadığı İsrailli yetkiliden naklettiği haberde, İsrail'de bu akşam toplanacak güvenlik kabinesinde büyük olasılıkla Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a saldırının ne zaman ve nasıl olacağına ilişkin karar alma yetkisi verileceği öne sürüldü.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) aylık petrol piyasası raporuna göre, İran petrol üretimini günlük 21 bin varil artırarak 3 milyon 316 bin varile yükseltmiş ve eylülde ham petrol üretiminin en fazla arttığı ülke olmuştu. İsrail'in ülkeye saldıracağı ihtimali, piyasa oyuncularının arz endişelerini besleyerek fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi.

Ayrıca, analistlerin Çin'in ekonomik büyümesini olumsuz etkileyen faktörlerin başında yer alan gayrimenkul sektörü ve konut piyasasında yaşanan daralmanın hafifletilmesine yönelik çabaların sonuç vereceğine yönelik öngörülerin artması da fiyatların yükselişine katkıda bulundu.

Çin'de kurumsal krediler ve emlak kredileri için gösterge faizi işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) 25'er baz puanlık indirim açıklandı. Faiz kararıyla, gayrimenkul sektöründeki daralmaya karşı emlak ve kredi piyasasının canlanması, bireyler ve işletmeler üzerindeki yükün hafiflemesi hedefleniyor.

Kararın, bundan sonraki teşvik önlemlerine ilişkin iyimserliği artırması ve dünyanın en büyük petrol ithalatçısı konumundaki ülkede petrol talebinin toparlanmasını destekleyeceği öngörülüyor.

Brent petrolde teknik olarak 80,46 doların direnç, 69,80 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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