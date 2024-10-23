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BofA: Fed faiz indirimlerinde ölçülü olmalı

Bank of America CEO'su Brian Moynihan, Fed politika yapıcılarını faiz indirimlerinin büyüklüğünde ölçülü olmaya çağırdı.

Oluşturma Tarihi 23 Ekim 2024 09:18

Son Güncelleme Tarihi 23 Ekim 2024 09:18

Bank of America CEO'su Brian Moynihan, TV'ye verdiği röportajda, Fed'in 2022'de borçlanma maliyetlerini yükseltmede "oyuna geç kaldığını" ve şimdi indirimlerle çok ileri gitmediklerinden emin olmaları gerektiğini söyledi.

"Yüzde 4'lük işsizlik oranı ve %5'lik ücret artışıyla, bir ekonomistin dünyayı resesyona gireceğine ikna etmesi zor" diye konuşan Moynihan, Fed'den yıl sonundan önce 50 baz puanlık bir indirim daha beklediğini ve ardından 2025 yılı boyunca eşit olarak yayılmış 25 baz puanlık dört indirim daha yaparak nihai oranı %3,25'e getireceğini savundu.

Böyle bir senaryoda enflasyonun 2025 ve 2026 yıllarında %2,3'e gerileyeceğini tahmin eden Moyrihan, tehlikenin "çok hızlı ya da çok yavaş gitmeleri olduğunu ve bu riskin şu anda altı ay öncesine göre daha yüksek olduğunu" vurguladı.

Yüzde 3 civarında bir dönem sonu faiz oranının "ABD'de ve diğer piyasalarda son 15 yılda olduğundan tamamen farklı bir faiz oranı ortamı" olacağını belirten Moynihan, bankanın net faiz marjının uzun vadede %2,3'e kadar genişleyeceğini söyledi ve "Bu alışılmadık bir durum. Çoğu insan yatay seyrediyor ve biz büyümeye başlıyoruz" dedi.

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