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Gram altın güne yükselişle başladı

Altının gramı, güne yatay başlamasının ardından 2 bin 466 lira seviyesinde işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 04 Temmuz 2024 10:24

Son Güncelleme Tarihi 04 Temmuz 2024 10:24

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 2 bin 466 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 2 bin 466 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 60 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 190 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda bir önceki kapanışın hemen altında 2 bin 355 dolardan işlem görüyor.

ABD'de açıklanan veriler ekonomik aktivitenin yavaşladığına işaret ederken, iş gücü piyasasının da soğuma sinyalleri vermesiyle ABD Merkez Bankasının (Fed) eylülde faiz indirimine gitme ihtimalinin artması varlık fiyatlarına olumlu yansıdı.

Ülkede dün açıklanan verilere göre, özel sektör istihdamı, haziranda 150 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında arttı. Aynı dönemde yıllık ücret artışı da yüzde 4,9 ile Ağustos 2021'den bu yana en yavaş artış hızını kaydetti.

Söz konusu gelişmelerle birlikte para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 80'e çıkarken, kasımda ilk faiz indirimini yapma ihtimali yüzde 85'e geriledi. Olası bir faiz indiriminin ardından bankanın aralık toplantısında ikinci kez faiz indirme ihtimali ise yüzde 89 ile fiyatlanıyor.

Analistler, bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ise reel efektif döviz kuru ile haftalık para ve banka istatistikleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 320 ve 2 bin 300 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 380 ve 2 bin 400 dolar seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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