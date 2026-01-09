İngiliz bankacılık devinden altın için 5 bin dolar tahmini

CANLI BORSA
HSBC, altının 2026'da 5 bin dolara kadar yükselebileceğini ancak düzeltme riskinin bulunduğunu belirtti; orta ve uzun vadede ise altın fiyat tahminlerini yükseltti.

Oluşturma Tarihi 09 Ocak 2026 09:39

Son Güncelleme Tarihi 09 Ocak 2026 09:40

HSBC, devam eden jeopolitik riskler, yüksek kamu borcu ve yatırımcıların güvenli liman talebi nedeniyle 2026 yılının ilk yarısında altın fiyatlarının ons başına 5 bin dolara kadar çıkabileceğini öngördü.

Ancak banka, bu yükselişin ardından sert bir düzeltme yaşanma riskine dikkat çekerek, 2026 için ortalama altın fiyatı tahminini 4.600 dolardan 4.587 dolara hafifçe revize etti. Jeopolitik gerilimlerin azalması veya ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz indirimlerini durdurması halinde altının yükselişinin zorlaşabileceği uyarısında bulundu. HSBC, 2026 yılı için altın fiyatının 3.950 ile 5.050 dolar arasında dalgalanmasını bekliyor.

Buna rağmen, orta ve uzun vadede altının yapısal güçlerini vurgulayarak 2027 tahminini 3.950 dolardan 4.625 dolara, 2028 tahminini ise 3.630 dolardan 4.700 dolara yükseltti. Ayrıca 2029 için yeni ortalama fiyat tahmini 4.775 dolar olarak açıklandı.

