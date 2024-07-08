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Ons altın kar realizasyonları ile geriledi

ABD'de açıklanan verilerin Fed'in Eylül'de faiz indirimine gitmesi olasılığını güçlendirmesinin etkisiyle Cuma günü Mayıs ayından bu yana görülen en yükseviyeye tçıkan ons altın, yeni haftaya kar realizasyonu ile başladı.

Oluşturma Tarihi 08 Temmuz 2024 09:11

Son Güncelleme Tarihi 08 Temmuz 2024 09:12

Ons altın bu saban 2380,83 dolara kadar geriledi. Şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 0,30 kayıpla 2384,18 dolar seviyesinde. Analistler bugün için ilk destek olarak 2368 doları işaret ediyorlar. Direnç ise 2394 dolar. Bu direncin geçilmesi halinde 2411 doların hedeflenebileceği belirtiliyor.

Capital.com analisti Kyle Rodda, "Bu sabah biraz kar elde ediyoruz çünkü Cuma gecesi istihdam verilerinden sonra çok önemli bir ralli yaşadık" dedi.

CME'nin Fedwatch aracına göre, piyasalar Fed'in Eylül ayında faiz artırımına gitme ihtimalini %78 olarak görüyor. Yatırımcılar ayrıca Aralık ayında ikinci bir faiz indirimi ihtimalinin arttığını fiyatlıyor.

Piyasalar bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'deki yarı yıl sunumunu ve bir dizi Fed yetkilisinin yorumlarını ve ABD enflasyon verilerine odaklanacak.

City Index'in kıdemli analistlerinden Matt Simpson, yumuşak bir ABD enflasyon raporu ve Powell'ın ifade verirken güvercin bir ton kullanmasının altının yeni zirveleri görmesi için ideal katalizörler gibi göründüğünü söyledi.

Simson ayrıca, "Çin altın alımlarını durdurmuş olabilir, ancak genel olarak altın talep görmeye devam ediyor. Bu da muhtemelen altını yükseliş izleme listelerinde tutacak ve herhangi bir düşüşte yükseliş bahislerini cazip kılacak" dedi.

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