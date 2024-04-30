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WGC: Küresel altın talebi yüzde 3 arttı

Dünya Altın Konseyi'nin 2024 İlk Çeyrek Altın Talep Eğilimleri raporu, küresel altın talebinin yüzde 3 arttığına işaret etti.

Oluşturma Tarihi 30 Nisan 2024 13:46

Son Güncelleme Tarihi 30 Nisan 2024 13:46

Dünya Altın Konseyi'nin 2024 İlk Çeyrek Altın Talep Eğilimleri raporu, toplam küresel altın talebinin (OTC alımları dahil) yıllık %3 artışla 1.238 tona ulaşarak 2016'dan bu yana en güçlü ilk çeyreğe işaret ettiğini ortaya koyuyor.

OTC hariç talep 1. çeyrekte 2023'ün aynı dönemine kıyasla %5 düşüşle 1.102 tona geriledi.

OTC piyasasından gelen sağlıklı yatırım, merkez bankası alımlarının devam etmesi ve Asyalı alıcılardan gelen yüksek talep, altın fiyatının çeyreklik ortalama 2.070 ABD$/ons ile rekor kırmasına yardımcı oldu - yıllık bazda %10 ve çeyreklik bazda %5 artış.

Merkez bankaları altın alımlarını hızla sürdürerek çeyrek boyunca resmi küresel varlıklara 290 ton ekledi. Resmi sektör tarafından yapılan tutarlı ve önemli alımlar, piyasa oynaklığı ve artan risk ortamında altının uluslararası rezerv portföylerindeki önemini vurgulamaktadır.

Yatırım talebine dönecek olursak, külçe ve madeni para yatırımı yıllık bazda %3 artarak 2023'ün 4. çeyreğinden itibaren 312 ton ile aynı seviyelerde sabit kaldı.

Altın ETF'leri, Kuzey Amerika ve Avrupa fonlarının öncülüğünde küresel varlıkların 114 ton düşmesiyle çıkış görmeye devam etti, ancak Asya'da listelenen ürünlere girişlerle biraz dengelendi. Bu artışın büyük kısmını, zayıflayan yerel para birimi ve kötü performans gösteren yerel hisse senedi piyasaları nedeniyle yatırımcıların altına olan ilgisinin yenilenmesiyle Çin oluşturdu.

Küresel mücevher talebi, rekor seviyedeki fiyatlara rağmen, yıllık bazda yalnızca %2 düşerek esnekliğini korudu. Asya'daki talep, hem Avrupa hem de Kuzey Amerika'daki düşüşleri telafi etti.

Buna ek olarak, elektronik sektöründeki yapay zeka patlamasının etkisiyle teknolojide altın talebi yıllık bazda %10 toparlandı.

Arz tarafında, maden üretimi yıllık %4 artışla 893 tona yükselerek rekor bir ilk çeyreğe imza attı. Geri dönüşüm de 2020'nin 3. çeyreğinden bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak yıllık %12 artışla 351 tona yükseldi ve yüksek fiyatlar bazılarının eski altın takılarını nakde çevirmesi için bir fırsat oldu.

Dünya Altın Konseyi Orta Doğu ve Kamu Politikaları Başkanı Andrew Naylor şu yorumda bulundu:

"Orta Doğu, altın için dünyanın en büyük üçüncü tüketici pazarıdır. Rekor seviyedeki altın fiyatı bölgedeki tüketici talebini azalttı ve bu yılın ilk çeyreğinde %4'lük bir düşüş yaşandı. Altının belirsizlik dönemlerindeki güvenli liman cazibesi ve bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz oranlarında beklenen düşüş, bu yılın ilerleyen dönemlerinde bölgedeki altın talebini destekleyebilir."

Dünya Altın Konseyi Kıdemli Piyasalar Analisti Louise Street şu yorumda bulundu:

"Mart ayından bu yana altın fiyatı, güçlü ABD doları ve 'daha uzun süre daha yüksek' olduğunu kanıtlayan faiz oranlarının geleneksel rüzgarlarına rağmen tüm zamanların en yüksek seviyelerine tırmandı.

Artan jeopolitik riskler ve süregelen makroekonomik belirsizliklerin altına yönelik güvenli liman talebini artırması da dahil olmak üzere son dönemdeki yükselişin arkasında bir dizi faktör bulunmaktadır. Buna ek olarak, merkez bankalarının devam eden ve kararlı talebi, güçlü OTC yatırımları ve türev piyasasında artan net alımlar da altın fiyatının yükselmesine katkıda bulundu.

İlginç bir şekilde, Doğulu ve Batılı yatırımcıların davranış eğilimlerinin değiştiğine tanık oluyoruz. Tipik olarak Doğu piyasalarındaki yatırımcılar fiyatlara daha duyarlı olup alım yapmak için dip seviyeleri beklerken, Batılı yatırımcılar tarihsel olarak yükselen fiyatlardan etkilenip ralli sırasında alım yapma eğiliminde olmuştur. Birinci çeyrekte bu rollerin tersine döndüğünü, Çin ve Hindistan gibi pazarlarda yatırım talebinin altın fiyatı yükseldikçe önemli ölçüde arttığını gördük.

İleriye baktığımızda, 2024 yılının altın için, son dönemdeki performansına dayanarak yılın başında öngördüğümüzden çok daha güçlü bir getiri sağlaması muhtemel. Fiyatların önümüzdeki aylarda dengelenmesi durumunda, fiyata duyarlı bazı alıcılar piyasaya yeniden girebilir ve yatırımcılar faiz indirimleri ve seçim sonuçları konusunda netlik ararken güvenli bir liman varlığı olarak altına bakmaya devam edecektir."

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