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1990'dan beri ilk kez: Nikkei 225 Endeksi puanı yükseldi

Tokyo Borsası'nda Nikkei 225 Endeksi, Şubat 1990'dan bu yana 35 bin puanı geçmesiyle en yüksek seviyeye çıktı.

Oluşturma Tarihi 11 Ocak 2024 08:56

Son Güncelleme Tarihi 11 Ocak 2024 08:56

Tokyo Borsası'nda Nikkei 225 endeksi, zayıf yenin ihracatçıları desteklemesi ve zayıf ücret verilerinin ardından BOJ'un negatif faiz politikasında çıkış için daha fazla bekleyeceği değerlendirmelerinin etkisiyle Şubat 1990'dan bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Nikkei 225 günün ilk seansını %1,94 artışla 35.110,52 seviyesindenh kapattı.

Endeks art arda üçüncü gününü de kazançla kapatarak Mart 2020 sonlarından bu yana en büyük haftalık yükselişini gerçekleştirme yolunda ilerliyor.

Topix endeksi de %1,81 artışla 2488,65 seviyesine yükseldi.

Japon hisse senetleri Wall Street'te iyi bir gün geçiren mega büyüklükteki şirketlerin yükselişinden de destek aldılar.

SMC Corp'un %5,07'lik kazancı en iyi performans gösterenlere öncülük ederken, onu %4,83 ile Itochu Corp ve %4,58 ile Hitachi Ltd takip etti.

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