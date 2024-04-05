3 haftanın en düşüğü: Nikkei 225 Endeksi %2 değer kaybetti

Tokyo Borsası'nda Nikkei 225 endeksi, dün %2'den fazla değer kaybederek son üç haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Wall Street'in öncülüğünde teknoloji hisselerinin düşüşüyle Aralık 2022'den bu yana en kötü haftasını geçirdi.

Günün ilk seansında %2,42 ya da 961 puan düşüşle 38.812,24 seviyesine gerileyerek haftalık kaybını %3,86'ya çıkaran Nikkei 225, ikinci seansta hafif bir toparlanma gösteriyor.

Endeks şu sıralarda yüzde 1,89 düşüşle 39021,41 puana.

Nomura Securities'de hisse senedi stratejisti olan Kazuo Kamitani, "Nikkei'nin düşüşündeki en büyük etken teknik" dedi.

Kamitani, "25 günlük hareketli ortalamanın gizemli bir çekim gücü var ve piyasanın odak noktasında yer alıyor. Önümüzdeki hafta boyunca borsa hareketleri biraz dalgalı olabilir" diye konuştu.