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ABD'de enflasyonun yavaşlaması sonrası piyasalarda oynaklık arttı

ABD'de dezenflasyon trendinin sürdüğüne işaret eden veriler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine başlama ihtimalini güçlendirirken varlık fiyatlarında oynaklık arttı.

Oluşturma Tarihi 11 Temmuz 2024 17:07

Ülkede bugün açıklanan veriler, enflasyonun yavaşlamaya devam ettiğini ortaya koydu. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 3 artışla piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

TÜFE aylık bazda Mayıs 2020'den bu yana ilk kez düşüş gösterirken, yıllık bazda Haziran 2023'ten bu yana en düşük artışını kaydetti.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de haziranda aylık yüzde 0,1 ve yıllık 3,3 artışla piyasa beklentilerinin altında kaldı. Çekirdek enflasyon, yıllık bazda Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Analistler, ABD'de tüketici fiyatlarının aylık bazda artış beklentilerinin aksine düşüş göstermesinin ve yıllık enflasyonun 1 yılın en düşük seviyesine gerilemesinin dezenflasyon trendinin tekrar rayına girdiğine dair görüşleri güçlendirdiğini ve Fed'i faiz indirimlerine yakın zamanda başlayacağına dair beklentileri artırdığını belirtti.

ABD'de enflasyon verileri sonrasında piyasaların tepkisi dikkati çekti.

Verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in ilk faiz indirimine eylülde gitme ihtimali yüzde 70 seviyelerinden yüzde 85'e çıktı.

Fed'in yakın zamanda faiz indirimlerine başlayabileceğine dair beklentilerin artmasıyla ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 10 baz puan azalışla yüzde 4,18 seviyesine indi.

Dolar endeksi verilerin ardından yüzde 0,77 azalışla 103,93 seviyesine gerilerken, avro/dolar paritesi yüzde 0,55 artışla 1,089 seviyesine tırmandı. Dolar/yen paritesi de yüzde 2 azalışla 158,37 seviyesine düştü.

Altının ons fiyatı ise yüzde 1,47 artışla 2.414,5 dolardan işlem görürken, mayıs sonundaki rekor seviyesine yaklaştı.

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