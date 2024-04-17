Asya borsaları Çin hariç geriledi

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin ardından bankanın ilk faiz indirimine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizlikle negatif bir seyir izlerken, düşük risk iştahının Asya pay piyasalarında da etkili olduğu gözlemlendi.

Fed Başkanı Powell, dünkü konuşmasında açıklanan son verilerin politika faizinin öngörülenden daha uzun süre yüksek kalabileceği sinyalini verdi.

Analistler, hem ABD'de açıklanan veriler hem de Powell'ın şahin sözle yönlendirmelerinin ardından yatırımcıların temkinli davrandığını belirterek, Orta Doğu'da yüksek seyreden gerilimin de risk iştahını törpüleyen başka bir etken olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Japonya tarafında bugün açıklanan verilere göre ihracat martta yıllık yüzde 7,3 artarken ithalat yüzde 4,9 azaldı. Ülkede dış ticaret dengesi martta 366,5 milyar yen fazla verdi.

Öte yandan, dün Güney Kore Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Güney Kore Maliye Bakanı Choi Sang-mok ve Japon Maliye Bakanı Shunichi Suzuki döviz piyasalarındaki aşırı oynaklığı önlemek için hazır olduklarını bildirdi.

Çin tarafında, Almanya Başbakanı Olaf Scholz dün Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklama yapan Şi Cinping, dünyanın ikinci ve üçüncü büyük ekonomisine sahip iki sanayi ülkesi arasında temel çıkar çatışması olmadığı mesajını verdi.

Söz konuşu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 düşüşle 37.961 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 kayıpla 2.587 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi 154 ile 34 yılın en yüksek seviyelerinde bulunuyor.

Çin'de Şanghay Bileşik endeksi ise yüzde 1,8 primle 3.063 puan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 kayıpla 16.167 puandan işlem görüyor.