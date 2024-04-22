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Asya borsaları Çin hariç yükseldi

Asya borsaları haftanın ilk işlem gününde alıcılı bir seyir izlerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.

Oluşturma Tarihi 22 Nisan 2024 10:02

Son Güncelleme Tarihi 22 Nisan 2024 10:02

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizlikle karışık bir izleniyor. Analistler, bu hafta açıklanacak yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yer aldığını belirterek, Fed'in cuma günü yayımladığı Finansal İstikrar Raporu'nun nisan sayısında, inatçı enflasyonun ve parasal sıkılaşmanın finansal istikrara yönelik en büyük risk olarak görüldüğünü bildirdi.

Para piyasalarında, Fed'in mayısta politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken bankanın haziranda faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 15, temmuzda yüzde 41 ve eylülde yüzde 64 ihtimalle fiyatlanıyor.

Öte yandan bugün Çin Merkez Bankası (PBoC) bir ve beş yıllık kredi faiz oranlarını (LPR) sırasıyla yüzde 3,45 ve yüzde 3,95 seviyesinde sabit bıraktı.

Japonya Merkez Bankasının (BoJ) cuma günü yapacağı toplantısında politika faizini değiştirmesi beklenmezken, BoJ Başkanı Kazuo Ueda, son konuşmasında, enflasyonun yükselmeye devam etmesi halinde merkez bankasının faiz oranlarını artırmasının kuvvetle muhtemel olduğunun ve gelecekte bir noktada devasa tahvil alımlarını azaltmaya başlayabileceğinin mesajını verdi.

Söz konusu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 primle 37.438 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 yükselişle 2.629 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi 154 ile 34 yılın en yüksek seviyelerinde bulunuyor.

Çin'de Şanghay Bileşik endeksi ise yüzde 0,7 kayıpla 3.043 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,6 yükselişle 16.500 ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 artışla 73.516 puandan işlem görüyor.

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