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Asya borsaları Güney Kore hariç geriledi

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir hakim olurken, Güney Kore'de Kospi endeksi pozitif ayrıştı.

Oluşturma Tarihi 13 Mart 2024 10:39

Son Güncelleme Tarihi 13 Mart 2024 10:39

Dün ABD'de açıklanan enflasyon verileri piyasaların odağında yer alırken, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yıllık bazda yüzde 3,2 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artmasına karşın para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) haziranda faiz indirimine başlayacağına ilişkin fiyatlamaların güçlü kalmaya devam etmesi küresel piyasalarda risk iştahını canlı tuttu.

Bununla birlikte, Asya tarafında Japonya Merkez Bankasının (BoJ) negatif faiz politikasından mart toplantısında vazgeçebileceği ihtimali ile Çin'de gayrimenkul sektöründe devam eden problemler bölge piyasalarında satış baskısının öne çıkmasına neden oldu.

Japonya'da ayrıca Toyota'nın, işçi sendikasının ücret artış talebini kabul etmesi ile ülkede ücret politikasının yerleştiği algısı, BoJ'un faiz artırımına ilişkin beklentileri desteklerken, Japonya Başbakanı Kişida, BoJ'un alacağı kararlarda hükümetin politika duruşunu dikkate alması gerektiğini bildirdi.

Dolar/yen paritesi bugün BoJ Başkanı Kazuo Ueda'nın ücret artışlarına yönelik değerlendirmelerinin ardından 147 bandında seyrediyor.

Çin'de Country Garden'ın tahvil ödemelerini kaçırdığına yönelik haberler gayrimenkul sektörüne yönelik endişelerin artması baskıya neden oldu.

Söz konusu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 kayıpla 38.687, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,4 artışla 2.693 puandan günü tamamladı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 kayıpla 3.043 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yatay seyirle 17.092 puan, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1 değer kaybıyla 72.951 puandan işlem görüyor.

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