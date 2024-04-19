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Asya borsaları Hindistan hariç negatif seyretti

Asya borsaları Hindistan hariç satış ağırlıklı bir seyir izledi.

Oluşturma Tarihi 19 Nisan 2024 11:36

Son Güncelleme Tarihi 19 Nisan 2024 11:36

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerle negatif bir seyir izlerken, Asya pay piyasalarında İsrail ile İran'a yönelik haber akışıyla birlikte satış baskısının derinleştiği görülüyor.

Söz konusu düşüşe teknoloji şirketleri öncülük ederken, azalan risk iştahında dün Tayvan merkezli yarı iletken şirketi TSMC'nin beklentilerin üzerinde gelir ve kar açıklamasına karşın gelecek dönem beklentilerini aşağı yönlü revize etmesi etkili oldu.

Japonya'da açıklanan verilere göre, martta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentilere paralel yüzde 2,7 arttı. Söz konusu verinin ardından Japon yeninin dolar karşısında sınırlı da olsa desteklediği görülürken, Çin'de hükümetin piyasayı destekleyeceğine ilişkin beklentilerin devam etmesi satış baskısını sınırlamayı sürdürüyor.

Bu gelişmelerin ardından dolar/yen paritesi bugün yüzde 0,1 azalışla 154,4 seviyesinden işlem görüyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 38.090 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 düşüşle 2.592 puandan günü tamamladı.

Çin'de Şanghay Bileşik endeksi yüzde 0,3 azalışla 3.065 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 değer kaybıyla 16.212 puandan, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 yükselişle 72.654 puandan işlem görüyor.

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