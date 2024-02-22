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Asya borsaları Hindistan hariç yükseldi

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir hakim olurken, Hindistan'da Sensex endeksi negatif ayrıştı.

Oluşturma Tarihi 22 Şubat 2024 10:55

Son Güncelleme Tarihi 22 Şubat 2024 10:55

Küresel pay piyasalarında, Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia'nın son çeyrekte beklentilerin üzerinde kar açıklamasıyla artan risk iştahı, Asya'da da etkili oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi 1989'daki zirvesini tazelerken, Endeks günü 39.098,68 puandan tamamlayarak Aralık 1989'da görülen tüm zamanların en yüksek gün içi seviyesi olan 38.957,44'ü geride bıraktı. Dolar/yen paritesi de yatay seyirle 105,2 seviyelerinde bulunuyor.

Güney Kore Merkez Bankası ise politika faizini dokuzuncu toplantısında da yüzde 3,50'de sabit bıraktı.

Öte yandan, Japonya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 47,2 ile Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyeye gerilerken, hizmet sektörü PMI 52,5'e indi.

Ayrıca, Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya Ukrayna Savaşı nedeniyle uyguladığı yaptırımlar kapsamında ilk kez Çinli şirketleri, Rusya'ya savaşta askeri destek sağlayabilecek ticari ilişkileri nedeniyle yaptırım listesine dahil etti.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,41 artışla 2.664 puana yükseldi, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 yükselişle 2.980 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 azalışla 72.365 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 değer kazancıyla 16.640 puanda seyrediyor.

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