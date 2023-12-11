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Asya borsaları Hong Kong hariç yükseldi

Asya borsaları alış ağırlıklı bir seyir izlerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi negatif ayrıştı.

Oluşturma Tarihi 11 Aralık 2023 10:11

Son Güncelleme Tarihi 11 Aralık 2023 10:11

Küresel pay piyasaları, ABD, Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının faiz kararlarının açıklanacağı haftaya karışık bir seyirle başlarken, Çin ekonomisine ilişkin artan endişelerin ardından hükümetin ekonomiyi canlandırmaya yönelik adım atacağına dair beklentilerin artmasıyla Asya pay piyasalarında risk iştahı toparlandı.

Hafta sonu Çin'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) kasımda aylık ve yıllık bazda yüzde 0,5 düşerek beklentilerin altında kalması, ülkede halihazırda var olan ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin daha da artmasına neden oldu.

Analistler, Çin'de yavaşlamaya devam eden enflasyonun, ülkede giderek zayıflayan yurt içi talebin bir göstergesi olduğunu anımsattı.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,28 artışla 2.525 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 değer kazancıyla 2.990 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,50 yükselişle günü 32.791 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi ise yüzde 0,4 artışla 145,5 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 69.900 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 16.240 puanda seyrediyor.

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