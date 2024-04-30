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Çinli emlak geliştirici borç yeniden yapılandırma koşullarını revize etti

Çinli emlak geliştirici Fantasiya borç yeniden yapılandırma koşullarını revize etti.

Oluşturma Tarihi 30 Nisan 2024 08:57

Son Güncelleme Tarihi 30 Nisan 2024 08:57

Zor durumdaki Çinli emlak geliştiricisi Fantasia, 4 milyar dolarlık tahvillerini yeni tahviller ve hisse senetleriyle yeniden yapılandırmak için tahvil sahipleri grubuyla yeni bir anlaşma yaptığını söyledi.

Fantasia, sunduğu en son teklif ile yeniden yapılandırma koşullarını, 2023'ün başlarında yayınlanan ilk teklife göre revize etti.

Yeniden yapılandırma anlaşmasını memnuniyetle karşılayan Fantasia hisseleri Hong Kong'da bu sabah yüzde 11'den fazla yükseldi.

Fantasia yaptığı açıklamada, borcun 1,3 milyar dolarlık kısmını şirketteki %45,2'lik hisseyle takas etmeyi ve 2026 ile 2031 yılları arasında vadesi dolacak ve nakit faizi %4,5 ile %6,5 arasında değişen sekiz dilim yeni tahvil ihraç etmeyi planladığını belirtti.

Fantasia, ödenmemiş tahvillerin %32'sini elinde bulunduran tahvil yatırımcısı grubun desteğini kazandığını ve alacaklıların 21 Mayıs'a kadar teklifi desteklemeleri halinde %0,1'lik bir onay ücreti alacaklarını söyledi.

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