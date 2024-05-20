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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Altın fiyatları kritik eşiğin üzerine yerleşti! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 20 Mayıs 2024 kaç TL?
Giriş Tarihi: 20.05.2024 08:35 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 09:26

SON DAKİKA: Altın fiyatları kritik eşiğin üzerine yerleşti! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 20 Mayıs 2024 kaç TL?

Son dakika haberi: Altın fiyatları yeni haftaya hızlı yükseliş kaydederek başladı. ONS 2400 dolar kritik eşiğin üzerine yerleşti. Buradan esen rüzgar altın gram fiyatını 2500 TL üzerine taşıdı. Piyasalarda yukarı yönlü hareketler sonrası yatırımcısı 'Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını kaç TL' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 20 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları

SON DAKİKA: Altın fiyatları kritik eşiğin üzerine yerleşti! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 20 Mayıs 2024 kaç TL?

Son dakika haberi: Altın fiyatları yükseliş trendini güçlendirdi. ONS 2440 dolar seviyesinde fiyatlanırken altın gram fiyatı 2500 TL üzerinde seyrediyor. İşte piyasadan canlı altın fiyatları

SON DAKİKA: Altın fiyatları kritik eşiğin üzerine yerleşti! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 20 Mayıs 2024 kaç TL?

ALTIN FİYATLARI KRİTİK EŞİĞİN ÜZERİNE YERLEŞTİ!

Geçtiğimiz hafta ABD'den gelen ılımlı enflasyon verileri altın fiyatlarını yukarı yönlü destekledi. ONS yeni güne yükseliş trendini sürdürerek başladı. Altın gram fiyatı kritik eşiğin üzerine yerleşen ONS'tan destek bularak yükselişini güçlendirdi.

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SON DAKİKA: Altın fiyatları kritik eşiğin üzerine yerleşti! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 20 Mayıs 2024 kaç TL?

ONS REKOR TAZELEDİ!

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin düşmesi, Suudi Arabistan Kralı'nın rahatsızlığı, İsrail Başbakanı Netanhayu'nun bir ateşkes konusunda isteksizliğinin devam etmesi ve Fed'in bu yıl faiz oranlarını düşüreceğine dair iyimserliğin artması ons altını yukarı yönlü destekledi. Bununla beraber ons altın gün içinde 2 bin 450 dolara çıkarak rekor tazeledi.

SON DAKİKA: Altın fiyatları kritik eşiğin üzerine yerleşti! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 20 Mayıs 2024 kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.524,50
SATIŞ(TL) 2.524,76

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SON DAKİKA: Altın fiyatları kritik eşiğin üzerine yerleşti! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 20 Mayıs 2024 kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.083,00
SATIŞ(TL) 4.153,00

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