SON DAKİKA: Altın fiyatları kritik eşiğin üzerine yerleşti! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 20 Mayıs 2024 kaç TL?

ONS REKOR TAZELEDİ!

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin düşmesi, Suudi Arabistan Kralı'nın rahatsızlığı, İsrail Başbakanı Netanhayu'nun bir ateşkes konusunda isteksizliğinin devam etmesi ve Fed'in bu yıl faiz oranlarını düşüreceğine dair iyimserliğin artması ons altını yukarı yönlü destekledi. Bununla beraber ons altın gün içinde 2 bin 450 dolara çıkarak rekor tazeledi.