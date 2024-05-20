Giriş Tarihi: 20.05.2024 08:35
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
09:26
SON DAKİKA: Altın fiyatları kritik eşiğin üzerine yerleşti! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 20 Mayıs 2024 kaç TL?
Son dakika haberi: Altın fiyatları yeni haftaya hızlı yükseliş kaydederek başladı. ONS 2400 dolar kritik eşiğin üzerine yerleşti. Buradan esen rüzgar altın gram fiyatını 2500 TL üzerine taşıdı. Piyasalarda yukarı yönlü hareketler sonrası yatırımcısı 'Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını kaç TL' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 20 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları…