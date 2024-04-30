IMF: Asya Pasifik ekonomileri yumuşak inişe doğru ilerliyor

IMF, hızlı dezenflasyon ve dirençli büyümenin, ekonomik genişlemenin önümüzdeki iki yıl boyunca yavaşlaması beklense de Asya Pasifik'in "yumuşak iniş" yapmasına yardımcı olacağını söyledi.

IMF'nin raporuna göre Asya Pasifik geçen yıl %5 büyürken, büyümenin bu yıl %4,5'e, 2025'te ise %4,3'e düşmesi bekleniyor.

Çin'de emlak sektöründeki düzeltme de dahil olmak üzere yapısal bir yavaşlamanın büyümeyi yavaşlatan kilit bir faktör olmaya devam edeceğini belirten IMF, bölgenin emtia fiyat şoklarına ve Orta Doğu ve Ukrayna'daki çatışmaların neden olduğu ticaret aksaklıklarına karşı savunmasız kaldığını da vurguladı.

Rapora göre, Çin'de büyümenin 2023'te %5,2'den bu yıl %4,6'ya, 2025'te ise %4,1'e gerileyeceği tahmin edilmekte.

Ancak yakın vadeli risklerin "geniş ölçüde dengeli" olduğunu belirten IMF, "Enflasyondaki gerileme ve buna bağlı olarak daha erken parasal gevşeme ihtimali, hem Asya'da hem de küresel olarak yumuşak iniş olasılığını artırdı" dedi.