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Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsalarında karışık seyir izleniyor.

Oluşturma Tarihi 10 Haziran 2024 09:50

Son Güncelleme Tarihi 10 Haziran 2024 09:54

Küresel piyasalar, ABD'de cuma günü beklentileri aşan tarım dışı istihdam verisinin ardından hafta sonu gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin sonuçlarıyla haftaya negatif bir seyirle başlarken, bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

Asya pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde yön arayışı öne çıkarken, Japonya ekonomisi yılın ilk çeyreğinde beklenenden az daraldı.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) birinci çeyrekte yüzde 1,8 küçülme kaydetti.

Analistler, cuma günü BoJ'ın faizi sabit bırakma ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, söz konusu kararın ardından banka Başkanı Kazuo Ueda'nın gerçekleştireceği sözle yönlendirmelerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Öte yandan, cuma günü yüzde 0,7 artışla günü 156,77 seviyesinden tamamlayan dolar/yen paritesi, bugün de yükseliş eğilimine devam ederek önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 157,11 seviyesinde bulunuyor.

Çin ve Hong Kong'da bugün tatil nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleşmezken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 yükselişle 39.054 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,8 azalışla 2.701 puandan günü tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 76.808 puanda bulunuyor.

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