Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsalarında karışık bir seyir izlenirken ABD'li Nvidia'nın finansal sonuçları sonrası teknoloji ve yarı iletken hisselerinde temkinli bir duruş öne çıkıyor.

Oluşturma Tarihi 28 Ağustos 2025 10:15

Son Güncelleme Tarihi 28 Ağustos 2025 10:18

Piyasa değeri açısından dünyanın en büyük şirketi konumundaki Nvidia, finansal sonuçlarını açıkladı. ABD merkezli çip üreticisinin geliri, üç aylık dönemde yıllık bazda yüzde 56 artışla 46,7 milyar dolara ulaşarak piyasa beklentilerini aştı. Şirket gelirini bir önceki çeyreğe göre de yüzde 6 artırdı.

Analistler, yatırımcıların içinde bulunulan döneme ilişkin gelir beklentisinin 60 milyar dolar civarında olduğunu belirterek, hem içinde bulunulan döneme ilişkin beklentilerdeki farkların hem de veri merkezlerinden sağlanan gelirin beklentileri karşılayamamasının yatırımcıların risk iştahını sarstığını söyledi.

Nvidia bilançosu sonrası, Japon teknoloji şirketi Nikon Corporation'ın hisseleri yüzde 4,3, Samsung Electronics hisseleri yüzde 1 ve Renesas Electronics'in hisseleri yüzde 0,5 değer kaybetti.

Öte yandan, Güney Kore Merkez Bankası politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 2,50 seviyesinde sabit bıraktı.

Bankanın yayımladığı para politikası duyurusunda, yurt içi ekonomide sınırlı iyileşme görülmesine karşın ABD'nin gümrük tarifeleri nedeniyle büyüme görünümünde belirsizliklerin sürdüğü belirtildi. Enflasyonun ise istikrarlı seyrettiği ifade edildi.

Bankanın, olası faiz indirimlerinin zamanlamasını ve hızını iç ve dış politika koşullarındaki değişimleri izleyerek belirleyeceği bildirilenduyuruda, bunların enflasyon ve finansal istikrar üzerindeki etkilerinin de dikkate alınacağı bildirildi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,76 artışla 42.842 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,29 yükselişle 3.196,32 puandan kapandı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 artışla 3.831 puandan işlem görürken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 düşüşle 24.972 ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 azalışla 80.439 puanda bulunuyor.

