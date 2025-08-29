CANLI BORSA
Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsaları, Japonya'da açıklanan makroekonomik veriler ve bölgede yoğun bilanço gündeminin yanı sıra Çin ekonomisine yönelik teşvik beklentileriyle karışık seyir izliyor.

Oluşturma Tarihi 29 Ağustos 2025 09:59

Son Güncelleme Tarihi 29 Ağustos 2025 10:08

Japonya'da ülkedeki enflasyon görünüme ilişkin çerçeve çizen Tokyo TÜFE, ağustosta yıllık bazda beklentilere paralel olarak yüzde 2,6 artış kaydetti.

Ülkede sanayi üretimi de temmuzda önceki aya göre 1,6 azalırken, yıllık bazda da yüzde 0,9 geriledi. Sanayi üretimindeki azalış öngörüleri aştı. Ülkede işsizlik oranı ise yüzde 2,3 ile tahminlerin altında gerçekleşti.

Çin tarafında ise ekonomideki zayıflığın sürdüğüne dair işaretler, hükümetin daha fazla teşvik önlemi alacağı yönündeki tahminleri artırdı.

Öte yandan, bölgede bugün yoğun bilanço gündemi öne çıkıyor. Alibaba ve BYD başta olmak üzere pek çok şirketin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

Bölgede diplomasi ve siyasi gündem de takip ediliyor. Çin, 31 Ağustos-1 Eylül'de başkent Pekin yakınındaki Tiencin kentinde Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Zirvesine ev sahipliği yapacak. Zirveye çok sayıda dünya liderinin katılması bekleniyor.

Akabinde 3 Eylül'de Pekin'deki Tienanmın Meydanı'nda, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yılı dolayısıyla törenler düzenlenecek.

Askeri geçit töreninin de yer alacağı etkinliğe, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un katılacak olması dikkati çekerken, Kim, 2011'de göreve gelmesinden bu yana ilk kez dünya liderleriyle aynı törende bir araya gelecek.

Hindistan Başbakanı Modi'nin diplomasi trafiği de yakından izlenirken, Modi'nin 29-30 Ağustos'ta Japonya'yı, ardından Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Zirvesi dolayısıyla Çin'i ziyaret etmesi bekleniyor.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,26 düşüşle 42.717,50 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,32 azalışla 3.186,01 puandan kapandı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 artışla 3.860 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 yükselişle 25.221 puanda bulunuyor. Hindistan'da Sensex endeksi de önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 80.249 puandan işlem görüyor.

