CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsaları, Japonya Merkez Bankasına (BoJ) yönelik faiz artırım beklentilerinin güçlenmesiyle haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izliyor.

Oluşturma Tarihi 01 Aralık 2025 10:15

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentilerinin gücünü korumasına karşın, BoJ'a ilişkin faiz artırım beklentilerinin artmasıyla karışık bir seyir öne çıkıyor.

BoJ Başkanı Kazuo Ueda'nın, aralıkta faiz artırımı ihtimalinin değerlendirileceğini açıklaması sonrası Japonya'da 2 yıllık tahvil faizi, 2008'den bu yana ilk kez yüzde 1 seviyesinin üzerine çıktı. Para piyasalarında BoJ'un bu ayki toplantısında yüzde 76 ihtimalle faiz artıracağı fiyatlanıyor.

Ueda'nın faiz artırım sinyalleri vermesinin ardından dolar/yen paritesi yüzde 0,3 azalışla 155,6 seviyesine geriledi. Bu arada Japonya'da 3. çeyreğe ilişkin sabit sermaye yatırımları yüzde 2,9 ile beklentilerin altında arttı.

Öte yandan Çin'de kasım ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50,6 seviyesinden 49,9'a geriledi. Analistler, Çin'deki zayıf iç talebin ülke ekonomisi üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini söyledi. Açıklanan veri sonrasında Çin yönetiminin ülke ekonomisini destekleyeceğine dair tahminlerin öne çıkmasıyla Çin borsasında yükselişler görüldü.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,87 düşüşle 49.316,5 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,16 azalışla 3.920,37 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 3.910 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 primle 26.051 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yatay seyirle 85.704 puanda seyrediyor.

İlginizi Çekebilir
JPMorgan Çin hisselerinde tavsiye yükseltti JPMorgan Çin hisselerinde tavsiye yükseltti 28 Kasım 2025 09:08
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 27 Kasım 2025 16:42
Avro Bölgesi’nde ekonomik güven arttı Avro Bölgesi'nde ekonomik güven arttı 27 Kasım 2025 16:31
Alman kimya şirketi küçülmeye gidiyor: 1500 çalışanı işten çıkaracak Alman kimya şirketi küçülmeye gidiyor: 1500 çalışanı işten çıkaracak 27 Kasım 2025 15:52
Güney Kore Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu Güney Kore Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu 27 Kasım 2025 15:27
Japonya’da bir ilk: Vergi gelirleri 80 trilyon yeni aşacak Japonya’da bir ilk: Vergi gelirleri 80 trilyon yeni aşacak 27 Kasım 2025 15:22
Avro Bölgesi’nde kredilerde güçlü ivme yok Avro Bölgesi'nde kredilerde güçlü ivme yok 27 Kasım 2025 13:52
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 27 Kasım 2025 13:24
Almanya’da tüketici güveni yükseldi Almanya'da tüketici güveni yükseldi 27 Kasım 2025 12:47
Bitcoin’de toparlanma: 91 bin doları aştı Bitcoin'de toparlanma: 91 bin doları aştı 27 Kasım 2025 12:11
Kanada’dan çelik ürünlerine yeni vergi Kanada'dan çelik ürünlerine yeni vergi 27 Kasım 2025 11:48
Çin’de sanayi şirketlerinin karları ekimde geriledi Çin’de sanayi şirketlerinin karları ekimde geriledi 27 Kasım 2025 11:42
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler