Çin borsaları yeni yıl tatilinde harcamaların ve seyahat yoğunluğunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi seviyelere yaklaşması ve Kovid-19 vakalarında yeni bir artış yaşanmaması sonrası pozitif seyrediyor.

Analistler, bu hafta Çin'de açıklanacak verilerde Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılmasının ekonomiye etkilerinin görülebileceğini kaydederek, hükümetin ekonomiyi nasıl destekleyeceğine yönelik yol haritasının da belirginleşebileceğini bildirdi.

Öte yandan, bölgede bilançolarını açıklayacak teknoloji devi şirketlerin bulunduğuna dikkati çeken analistler, Hong Kong ve Güney Kore borsalarında bilançolar öncesi teknoloji şirketleri öncülüğünde satış ağırlıklı bir seyrin izlendiğini dile getirdi.

Bugün açıklamalarda bulunan Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, Japonya ekonomisi için ultra gevşek para politikasının önemine vurgu yaptı.

Japonya'da enflasyonun zamanla yükseleceğini kaydeden Kuroda, Japon ekonomisine ilişkin risklerin hala yüksek olduğunu dile getirdi.

Bu gelişmelerle Japonya borsasında Nikkei 225 endeksi yüzde 0,19 değer kazanarak günü 27.433 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 azalışla 129,6'da dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 artışla 3.270 puana yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,35 azalışla 2.450 seviyesinden kapandı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 düşüşle 59.015, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,8 değer kaybıyla 22.050 puanda seyrediyor.