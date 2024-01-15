CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık seyir izlendi.

Oluşturma Tarihi 15 Ocak 2024 10:06

Son Güncelleme Tarihi 15 Ocak 2024 10:06

Analistler, küresel pay piyasaların, yeni haftaya karışık bir seyirle başladığını belirterek, hafta boyunca takip edilecek yoğun veri gündeminin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

Çin'de ekonomik aktivitenin yavaşladığına ilişkin sinyaller güç kazanmaya devam ederken, Çin Merkez Bankası (PBoC) bugün orta vadeli borç verme faizi olarak da bilinen bir yıllık politika kredilerinin oranını değiştirmeyerek yüzde 2,50'de sabit tuttu.

Piyasa beklentilerinin, bankanın faiz indirimi yapacağı yönünde olduğunu anımsatan analistler, gelecek aylarda bankanın zorunlu karşılık oranını azaltabileceğine ilişkin tahminlerin güçlendiğini söyledi.

Öte yandan, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da hafta sonunda yapılan başkanlık seçimleri, iktidardaki Demokratik İleri Partinin (DPP) adayı, görevdeki Başkan Yardımcısı Lai Ching-te'nin galibiyetiyle sonuçlanırken yeni dönemde Pekin ile gerilimlerin devam edeceği öngörülüyor.

Japonya pay piyasalarında ise artmaya devam eden risk iştahı dikkati çekerken, yükseliş eğilimini üst üste beşinci işlem gününe taşıyan Nikkei 225 endeksi yüzde 0,91 değer kazancıyla günü 35.901 puandan tamamladı.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,18 azalışla 2.520 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 artışla 2.880 puan oldu.

Dolar/yen paritesi yüzde 0,2 yükselişle 145,2 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 primle 73.140 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 16.190 puanda seyrediyor.

İlginizi Çekebilir
ABD’de ÜFE beklentilerin altında gerçekleşti ABD'de ÜFE beklentilerin altında gerçekleşti 12 Ocak 2024 16:45
ECB Başkanı Lagarde’ın Trump endişesi ECB Başkanı Lagarde'ın Trump endişesi 12 Ocak 2024 15:51
BlackRock Global Infrastructure Partners’ı yaklaşık 12,5 milyar dolara satın alacak BlackRock Global Infrastructure Partners’ı yaklaşık 12,5 milyar dolara satın alacak 12 Ocak 2024 15:17
Küresel petrol talebi günlük 2 milyon varil artabilir Küresel petrol talebi günlük 2 milyon varil artabilir 12 Ocak 2024 13:44
10 soruda spot Bitcoin ETF 10 soruda spot Bitcoin ETF 12 Ocak 2024 12:57
IMF: Küresel ekonomi 2024’te yavaş büyüyecek IMF: Küresel ekonomi 2024'te yavaş büyüyecek 12 Ocak 2024 12:35
Çin, 2023 yılında suya 1,1 trilyon yuanlık yatırım yaptı Çin, 2023 yılında suya 1,1 trilyon yuanlık yatırım yaptı 12 Ocak 2024 12:02
Euro, yakın vadede ABD doları karşısında zayıflayabilir Euro, yakın vadede ABD doları karşısında zayıflayabilir 12 Ocak 2024 11:34
Brent petrolde Orta Doğu gerginliği Brent petrolde Orta Doğu gerginliği 12 Ocak 2024 10:42
İngiliz ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü İngiliz ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü 12 Ocak 2024 10:40
Kızıldeniz kaynıyor: Rusya’dan Yemen hamlesi Kızıldeniz kaynıyor: Rusya'dan Yemen hamlesi 12 Ocak 2024 10:23
Tokyo’da Nikkei 225 Endeksi 34 yılın zirvesindeki yukarı hareketini devam ettiriyor Tokyo'da Nikkei 225 Endeksi 34 yılın zirvesindeki yukarı hareketini devam ettiriyor 12 Ocak 2024 09:01
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.004,51
%0,4511
ALTIN
1.000,66
%0,0664
DOLAR
1.000,30
%0,0304
EURO
1.000,00
%0
BORSA
1.025,68
%2,5676
ALTIN
1.040,77
%4,0774
DOLAR
1.051,41
%5,1405
EURO
1.046,89
%4,6894
BORSA
1.086,51
%8,6505
ALTIN
1.050,94
%5,0942
DOLAR
1.077,91
%7,7905
EURO
1.060,72
%6,0717
BORSA
1.835,62
%83,5617
ALTIN
1.610,27
%61,0265
DOLAR
1.665,66
%66,5655
EURO
1.602,15
%60,2145
BORSA
BİST En Aktif Hisseler