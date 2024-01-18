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Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında karışık seyir izlendi.

Oluşturma Tarihi 18 Ocak 2024 09:50

Son Güncelleme Tarihi 18 Ocak 2024 09:50

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankasının (Fed) martta faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentilerin zayıflamasıyla negatif bir seyir izlediğini belirterek, bugün gözlerin yoğun veri gündemine çevrildiğini bildirdi.

Dün, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'in yıllık bazda yüzde 5,2 ile beklentilerin altında büyümesinin yanı sıra Çin hükümetinin ekonomik aktiviteyi canlandırmak için büyük teşviklerden kaçınabileceğine yönelik haber akışı da risk iştahını törpüleyen etken olarak öne çıkıyor.

Söz konusu gelişmelerin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi Nisan 2020'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, kasımda sanayi üretimi aylık yüzde 0,9 azalırken, aynı dönemde kapasite kullanım oranı da yüzde 0,3'e geriledi.

Dün yüzde 0,6 artışla günü 148,2 seviyesinden tamamlayarak 30 Kasım 2023'ten bu yana en yüksek günlük kapanışını gerçekleştiren dolar/yen paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 148'de bulunuyor.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,48 artışla 2.447 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 azalışla 2.800 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 önceki kapanışının hemen altında 35.466 puanda bulunuyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 71.190 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,6 primle 15.370 puanda bulunuyor.

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