Asya borsaları negatif seyrediyor

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin, faiz indirimlerine ilişkin sözle yönlendirmelerinin ardından satıcılı bir seyir hakim olurken, düşük risk iştahı Asya pay piyasalarında da etkili oldu.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda'nın, dün yaptığı açıklamada, 2024'ün ikinci yarısında faiz artırımı ihtimalinin sinyalini vermesinin ardından Japon yeni dolar karşısında sınırlı da olsa değer kazandı.

Kazuo, döviz kuru hareketlerinin ülkenin enflasyonunu ve ücretlerini göz ardı edilmesi zor bir şekilde etkilemesi halinde Merkez Bankasının "para politikasıyla yanıt verebileceğini" ifade ederken, Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki de aşırı döviz kuru hareketlerinin istenmeyen bir durum olduğunu ve keskin düşüşlere karşı gerekli önlemlerin alınacağını kaydetti.

Ekonomi yönetiminin açıklamalarının ardından dolar/yen paritesi yüzde 0,1 azalışla 151,20 seviyesine inerken, ülke pay piyasalarında da satış baskısının arttığı görüldü.

Öte yandan, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın, Çin ziyareti kapsamında gerçekleştirdiği üst düzey temasları takip edilirken, Yellen, ABD ve Çin ekonomilerinin birbirinden ayrışması fikrini kesin bir şekilde reddettiklerini, Çin'in ABD şirketlerine yönelik engelleri ortadan kaldırmasının kendisine fayda sağlayacağını aktardı.

Çin'de tatil sebebiyle işlem gerçekleşmezken Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,9 düşüşle 38.992 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1'e yakın değer kaybıyla 2.715 puandan haftayı tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 azalışla 74.169 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,1 kayıpla 16.700 puandan işlem görüyor.