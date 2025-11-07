Asya borsaları negatif seyrediyor

CANLI BORSA
Asya borsalarında ABD'li teknoloji şirketlerine ilişkin "yüksek değerleme" endişelerinin sürmesiyle negatif bir seyir izleniyor.

07 Kasım 2025 09:59

ABD'de teknoloji hisselerinin değerlemelerine ilişkin soru işaretleri sürüyor. Yarı iletken üreticisi Qualcomm'un hisseleri, karı ve gelirinin üç aylık dönemde beklentileri aşması ve güçlü öngörülerde bulunmasına rağmen yüzde 3,6 geriledi.

Bunun yanı sıra ABD yönetiminin yapay zeka sektörünü destekleme niyetinde olmadığı yönündeki haber akışları, piyasalarda yarı iletken hisseler üzerindeki baskıyı artırdı.

ABD ve Avrupa borsalarındaki düşüş yeni günde Asya piyasalarına da taşındı. Bölgedeki yarı iletken ve teknoloji hisselerindeki satıcılı seyir dikkati çekiyor.

Öte yandan, bugün bölgede açıklanan verilere göre Japonya'da eylülde hanehalkı harcamaları yıllık bazda yüzde 1,8 ile beklentilerin altında kaldı.

Analistler, ülkede enflasyonun yeniden ivme kazanmasının maaş artışlarının yetersiz kalmasına yol açtığını, bu durumun da iç talebin ana taşıyıcısı konumundaki hanehalkı bütçesi üzerinde baskı oluşturarak harcama eğilimini sınırladığını kaydetti.

Bölgede açıklanan diğer verilerde ise Çin'de ekim ayında ihracat yıllık bazda öngörülerin aksine yüzde 1,1 azalırken, ithalat aynı dönemde yüzde 1 arttı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,21 düşüşle 50.270 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,81 azalışla 3.953 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 4.000 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 kayıpla 26.187 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise bir önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 83.044 puanda seyrediyor.

