Asya borsaları pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar yılın ilk çeyreğini pozitif seyirle tamamlarken, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve Banka'nın enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Bugün Japonya meclisi, 2024 mali yılı için 112,5 trilyon yenlik (744 milyar dolar) bütçeyi yasalaştırırken, Maliye Bakanı Suzuki Şuniçi, açıklamasında, bütçenin "ertelenemeyecek acil zorlukların üstesinden gelmeyi" hedeflediğini bildirdi.

Öte yandan, Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, yıllık bazda Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 2,6 ve çekirdek TÜFE yüzde 2,4 artış kaydetti.

Ülkede öncü verilere göre, sanayi üretimi şubatta aylık yüzde 0,1 azalışla beklentilerin altında kalırken, işsizlik oranı yüzde 2,6'ya çıktı.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 artışla 40.369 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yatay seyirle 2.746 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yatay seyirle 151 seviyesinde bulunuyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,9 primle 73.651 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 1 yükselişle 3.041 puandan işlem görüyor.