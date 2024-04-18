Asya borsaları pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizlikle karışık bir seyir izlerken, Asya pay piyasalarında risk iştahının yüksek olduğu görülüyor.

Çin Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, IMF ve Dünya Bankasının Washington'daki bahar toplantıları kapsamında Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng ve Fed Başkanı Jerome Powell bir araya geldi. Görüşmede tarafların iki ülkenin ekonomik durumu, para politikası ve finansal istikrar konularında görüş alışverişinde bulunduğu aktarıldı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in Japonya ve Güney Kore maliye bakanlarıyla gerçekleştirdiği toplantıda ise iki ülkenin para birimlerinde yaşanan değer kayıpları ön planda tutuldu.

Söz konusu gelişmelerin ardından dolar/yen paritesi bugün yüzde 0,2'ye yakın azalışla 154,1 ve dolar/won paritesi de yüzde 0,5 gerileyerek 1.373,6 seviyesinden işlem görüyor.

Öte yandan, WeChat'te yayınlanan bir açıklamaya göre, Çin Halk Bankasının döviz kurunun aşılması riskini önlemek istediğini yinelemesine ilişkin haber akışının ardından dolar/yuan paritesi yatay seyirle 7,23'te bulunuyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 primle 38.079 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,9 yükselişle 2.634 puandan günü tamamladı.

Çin'de Şanghay Bileşik endeksi ise yüzde 0,4 artışla 3.083 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 değer kazancıyla 16.436 puan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 yükselişle 73.313 puandan işlem görüyor.